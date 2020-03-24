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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

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Домогаров со скандалом ушел из МХАТ имени Горького

Москва, 24 марта. Известный российский актер Александр Домогаров принял решение уйти из Московского художественного академического театра имени М. Горького.

После решения 56-летнего актера разразился скандал: под угрозой срыва оказалась постановка Андрея Кончаловского под названием «Сцены из супружеской жизни». В постановке играют Александр Домогаров и Юлия Высоцкая.

«Я разорвал отношения со МХАТ им. Горького. Отношения стали очень сложными с начала года, но сейчас… Вы больше не увидите спектакль с моим участием на сцене этого «лже-театра», — сообщил актер.

Ранее сообщалось, что состояние здоровья Народного артиста РФ Александра Домогарова сильно обеспокоило его поклонников. Опубликованный в Сети снимок актера заставил поклонников думать, что артист столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые скрывает от общественности.

Впервые фанаты забеспокоились о здоровье своего кумира летом прошлого года. Тогда в СМИ была опубликована фотография с сильно располневшим Домогаровым. На снимке актер сидит на скамейке. На нем светлые джинсы, белая рубашка, которая соответствует эпохе картины, и кроссовки.

Александр Домогаров — советский и российский актер театра, кино, телеведущий и эстрадный певец. Он получил широкую известность благодаря многочисленным ролям в театре и кино («Гардемарины 3», «Бандитский Петербург.», «Марш Турецкого», «Граф Монтенегро», «Союз спасения»).

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Источник: 7Дней.ру
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