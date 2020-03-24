Доктор Мясников рассказал, как остановить распространение коронавируса

Москва, 24 марта. Самоизоляция является самым эффективным способом защиты от коронавируса. Действенность данного метода была подтверждена еще 1000 лет назад. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам Мясникова, сегодня россияне боятся не столько инфекции, сколько слухов о ней. Он уверен, что новостной поток о коронавирусе создает в обществе большой резонанс, уровень которого не соответствует реальной опасности.

«Сейчас эпидемия не коронавируса, а эпидемия слухов о коронавирусе», – говорит Мясников.

Тем, кто больше всего подвержен панике, Мясников напомнил, что погибших от новой китайской инфекции гораздо меньше чем тех, кто ежегодно умирает от гриппа и других заболеваний, передает «НьюИнформ».

«От гриппа в мире умирает 600 тысяч человек только с осложнением на легкие. А от гепатита – это еще 600 тысяч», – подчеркнул врач.

Врач уверен, что остановить распространение опасной инфекции и вернуться к нормальному ритму жизни можно только путем полной изоляции.

«Теперь уже у нас нет вариантов кроме как инфекцию остановить. Остановить ее можно одним способом — это изоляция», — подытожил Мясников.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой китайской инфекции пандемией. Общее число зараженных в настоящее время составляет более 375 тысяч человек. Свыше 16 тысяч заразившихся скончались. В большинстве стран введены ограничительные меры на проведение культурно-массовых мероприятий.