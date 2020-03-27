Памфилова рассказала, когда может быть названа новая дата голосования по конституции

Москва, 27 марта. Новая дата голосования по конституции может определиться, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка в России, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, новая дата голосования по поправкам в конституцию определяется только отдельным указом президента, и она может быть названа, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка в России.

«Новую дату сейчас в принципе нельзя назвать. Она определяется только отдельным указом. Здоровье граждан сейчас в приоритете. В этой связи ЦИК разработал проект постановления, которым мы корректируем ряд действий по подготовке этого голосования», — сказала она.

По словам Памфиловой, новая дата голосования может определиться, когда нормализуется эпидемиологическая обстановка в России. При этом общероссийское голосование по поправкам в конституцию нельзя совместить с сентябрьскими выборами.

«Ряд политологов строит свои предложения о том, что голосование можно провести в единый день голосования. Я повторяю, что сделать этого в принципе невозможно, поскольку это разные по характеру кампании и они регулируются разными законами. Их совмещать невозможно», — подчеркнула Памфилова.

Отметим, что в среду, 25 марта, президент Владимир Путин выступил с телеобращением к гражданам России, в котором предложил перенести голосование по поправкам в конституцию на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом.