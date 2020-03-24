Муцениеце объяснила причину развода с Прилучным

Москва, 24 марта. Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце подтвердила слухи о своем решении развестись с мужем — Павлом Прилучным.

Артистка осудила людей, которые списали громкое заявление о разводе на самопиар. Муцениеце подчеркнула, что брак и семья для нее являются священными понятиями, поэтому она с такими вещами не шутит. Говоря о причинах развода, актриса отметила, что они с мужем перестали понимать друг друга.

«Видимо, наш союз пришел к тому, что нам пора разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько было раньше. Он не понимает меня, я не понимаю его», — рассказала актриса изданию PeopleTalk.

Муцениеце считает свое решение правильным. Она добавила, что они с Прилучным не ругаются, поэтому смогли сохранить хорошие отношения.

Напомним, что 31-летняя Агата снималась в фильмах «Моя безумная няня!», «Три мушкетера», «Квест», «Тобол», а также в сериалах «Закрытая школа» и «Геймеры».

Прилучный известен российскому телезрителю по фильмам «На игре», «На игре 2», «Самоубийцы», «Соловей-разбойник», «В ожидании моря», «Квест» и «Союз спасения». При этом артист также играл в сериале «Закрытая школа», где и познакомился со своей женой.

В июле 2011 года пара поженилась в тайне от широкой общественности. В браке у актеров родилось двое детей: сын Тимофей — в 2013 году и дочь Мия — в 2016 году. Недавно Агата написала в соцсетях о решении разойтись с Павлом.