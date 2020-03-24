Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

Точных данных о влиянии коронавируса на деторождение и беременность нет — картина станет ясной только после того, как появится статистика. Сейчас ученые не знают, как вирус может отразиться на развитии эмбриона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик, профессор, ученый-вирусолог Феликс Ершов.

COVID-19 и деторождение: данных нет

Ранее советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что информации о влиянии коронавируса на беременность нет. Однако некоторые эксперты озвучивают предположения, что пока, во время пандемии, беременность лучше не планировать.

«На ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть, может, прерывание беременности», — сказал Виктор Малеев во время пресс-конференции.

Он добавил, что в Китае наблюдали всего несколько беременных женщин, и «все окончилось благополучно». Малеев подчеркнул, что данных о влиянии коронавирусной инфекции на беременность очень мало, и пока они больше носят «теоретический предсказательный» характер.

Добавим, что у китайских специалистов пока тоже нет точной информации о влиянии коронавируса на беременность и деторождение. В начале февраля заместитель главы Государственного центра акушерского контроля Китая Чжао Янъюй сообщал, что пока нельзя подтвердить, рискуют ли беременные женщины с новым коронавирусом передать его плоду. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Харбине зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь.

Случаев коронавирусной инфекции у беременных женщин в России зафиксировано не было. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина отмечала, что коронавирус больше опасен для будущей матери, однако научной информации об опасности для плода пока нет.

Ситуацию прояснит статистика

Ученый-вирусолог Феликс Ершов согласен с мнением Виктора Малеева: данных действительно нет. Отражается ли коронавирус на деторождении, станет ясно только после того, как появится соответствующая статистика.

«Таких данных действительно нет. <…> В принципе, конечно, это нужно знать. Будет статистика, и будет ясно: есть или нет [влияние]. Для этого должны у тех, кто сейчас болеет, родиться дети. Нужен репродуктивный возраст. По тем, кто переболел и кто потом будет рожать детей, станет ясно: отразилось или не отразилось. Я согласен, Виктор Васильевич [Малеев] абсолютно прав», — сказал Феликс Ершов.

Ученый согласен и предположениями, что сейчас беременность лучше не планировать. В первую очередь это связано с тем, что пока неизвестно, как коронавирус может влиять на развитие плода и течение беременности.

«Мы не знаем, как вирус, в случае заболевания, отразится на течении беременности и на эмбрионе. <…> Во-вторых, мы знаем, что точно есть два вируса, которые заражают эмбрион во время беременности: это вирус краснухи и цитомегаловирус. Они внутриутробно заражают плод. Это доказано. И против краснухи, когда это поняли, сделали вакцину лет 30 назад. Этой вакциной обязательно вакцинируют теперь уже детей и девочек до 13 лет, которые в дальнейшем будут мамами. Я считаю, что было великое событие в прошлом году: ВОЗ объявила, что в России уже несколько лет не зарегистрированы случаи краснухи, и ВОЗ отметила это как большое достижение. Мы этим можем гордиться. Маловероятно, но, конечно, этот вирус тоже может внутриутробно передаваться. Это надо просто проверять. Правы, что лучше не надо [планировать беременность сейчас]. Подождать несколько месяцев, когда эта пандемия кончится. Совершенно ясно: она не вечная», — объяснил Феликс Ершов.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке заболевания неизвестного происхождения в Ухани. Позже стало известно, что болезнь вызвана коронавирусом нового типа. Он получил название SARS-CoV-2.

По последним данным, всего в мире 335 тысяч заболевших, скончалось 14,6 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией.