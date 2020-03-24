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Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

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Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

Точных данных о влиянии коронавируса на деторождение и беременность нет — картина станет ясной только после того, как появится статистика. Сейчас ученые не знают, как вирус может отразиться на развитии эмбриона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, академик, профессор, ученый-вирусолог Феликс Ершов.

COVID-19 и деторождение: данных нет

Ранее советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев сообщил, что информации о влиянии коронавируса на беременность нет. Однако некоторые эксперты озвучивают предположения, что пока, во время пандемии, беременность лучше не планировать.

«На ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть, может, прерывание беременности», — сказал Виктор Малеев во время пресс-конференции.

Он добавил, что в Китае наблюдали всего несколько беременных женщин, и «все окончилось благополучно». Малеев подчеркнул, что данных о влиянии коронавирусной инфекции на беременность очень мало, и пока они больше носят «теоретический предсказательный» характер.

Добавим, что у китайских специалистов пока тоже нет точной информации о влиянии коронавируса на беременность и деторождение. В начале февраля заместитель главы Государственного центра акушерского контроля Китая Чжао Янъюй сообщал, что пока нельзя подтвердить, рискуют ли беременные женщины с новым коронавирусом передать его плоду. СМИ, в свою очередь, сообщали, что в Харбине зараженная коронавирусом женщина родила здоровую дочь.

Случаев коронавирусной инфекции у беременных женщин в России зафиксировано не было. Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина отмечала, что коронавирус больше опасен для будущей матери, однако научной информации об опасности для плода пока нет.

Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

Ситуацию прояснит статистика

Ученый-вирусолог Феликс Ершов согласен с мнением Виктора Малеева: данных действительно нет. Отражается ли коронавирус на деторождении, станет ясно только после того, как появится соответствующая статистика.

«Таких данных действительно нет. <…> В принципе, конечно, это нужно знать. Будет статистика, и будет ясно: есть или нет [влияние]. Для этого должны у тех, кто сейчас болеет, родиться дети. Нужен репродуктивный возраст. По тем, кто переболел и кто потом будет рожать детей, станет ясно: отразилось или не отразилось. Я согласен, Виктор Васильевич [Малеев] абсолютно прав», — сказал Феликс Ершов.

Ученый согласен и предположениями, что сейчас беременность лучше не планировать. В первую очередь это связано с тем, что пока неизвестно, как коронавирус может влиять на развитие плода и течение беременности.

«Мы не знаем, как вирус, в случае заболевания, отразится на течении беременности и на эмбрионе. <…> Во-вторых, мы знаем, что точно есть два вируса, которые заражают эмбрион во время беременности: это вирус краснухи и цитомегаловирус. Они внутриутробно заражают плод. Это доказано. И против краснухи, когда это поняли, сделали вакцину лет 30 назад. Этой вакциной обязательно вакцинируют теперь уже детей и девочек до 13 лет, которые в дальнейшем будут мамами. Я считаю, что было великое событие в прошлом году: ВОЗ объявила, что в России уже несколько лет не зарегистрированы случаи краснухи, и ВОЗ отметила это как большое достижение. Мы этим можем гордиться. Маловероятно, но, конечно, этот вирус тоже может внутриутробно передаваться. Это надо просто проверять. Правы, что лучше не надо [планировать беременность сейчас]. Подождать несколько месяцев, когда эта пандемия кончится. Совершенно ясно: она не вечная», — объяснил Феликс Ершов.

Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке заболевания неизвестного происхождения в Ухани. Позже стало известно, что болезнь вызвана коронавирусом нового типа. Он получил название SARS-CoV-2.

По последним данным, всего в мире 335 тысяч заболевших, скончалось 14,6 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания пандемией.

Вирусолог Ершов объяснил, почему не стоит планировать беременность во время пандемии

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