Доктор Зайцев назвал способ дезинфекции бумажных денег от коронавируса

Москва, 24 марта. Врачи считают, что бумажные деньги в банках России необходимо обрабатывать ультрафиолетовыми лучами для защиты от возбудителей разного рода болезней. Об этом заявил отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

Отмечается, что российский Центробанк рекомендовал финансовым учреждениям ограничить выдачу наличных в банкоматах, у которых есть функция приема купюр. Кроме того, банки обязаны проводить регулярную дезинфекцию купюроприемников.

Зайцев считает, что чаще всего инфекции передаются в быту. Он отметил, что бумажные деньги всегда считались рассадником микробов, бактерий и вирусов.

«Деньги никакой термической обработке не поддаются и инициатива Центробанка понятна. В настоящее время правительство России выделяют достаточно большие средства на все профилактику с коронавирусом», — отметил Зайцев.

По его словам, деньги, которыми сегодня пользуются граждане России, должны дезинфицироваться ультрафиолетовыми лампами. В период эпидемии многие люди стали проводить больше финансовых операций. Подобные меры должны обезопасить их от заражения. Он считает, что стоит опасаться тех денег, которые находятся в банкоматах, передает «НьюИнформ».

«У инкассаторов минимален контакт с деньгами, выгружаемыми из терминала, они выгружают их упаковками. А те банкноты, которые выдаются из банковского терминала, должны пройти ультрафиолетовую обработку в банках», — говорит доктор.

Врач говорит, что опасаться стоит прежде всего воздушно-капельного пути распространения коронавируса. Он советует обрабатывать руки специальным спиртовым гелем.

«Обрабатывать руки как можно чаще, особенно после нажатия на кнопки и монитор банковского терминала, или если вы прикасались к дверным ручкам, кнопкам лифта», — подчеркнул эксперт.

Нужно строго придерживаться таких мер и не поддаваться панике, считает Зайцев.