Мясников считает, что в РФ вместо пандемии коронавируса идет эпидемия фейков о COVID-19

Москва, 24 марта. Эпидемия слухов и фейков про коронавирус, а не пандемия COVID-19, наблюдается в России. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

В разговоре с корреспондентом издания New Inform медик отметил, что количество недостоверных публикаций о коронавирусе в антироссийских СМИ превысило все допустимые пределы.

«Сейчас эпидемия не коронавируса, а слухов о коронавирусе. Я не знаю, кому это надо. Мелкие жулики на этом просто наживаются, крупные — промолчу. Надо исходить из того, что реальность такова, что мы не можем не реагировать», — заявил Мясников.

По его словам, в сложившейся ситуации власть не может игнорировать на откровенную пропаганду, цель которой – распространение паники среди населения.

«Вы же понимаете, сегодня ни одно правительство на свете не может позволить себе сказать, что все это ерунда, потому что они будут сразу сметены. Даже самое устойчивое правительство будет сметено», — подчеркнул доктор.

Фейки о распространении коронавируса публиковались в целом ряде изданий либеральной направленности. Данные СМИ, в частности, рассказывали о якобы нехватке средств защиты, лекарств и специалистов, а «Эхо Москвы» даже решилось на совсем неадекватный вброс о более чем 1,5 тыс. жертв коронавируса в России. Таким образом антироссийские издания пытаются раскачать ситуацию в стране, используя острую тему и неосведомленность населения в связи с тем, что заболевание ранее не встречалось.