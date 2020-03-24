ФНС получила запрос ФСБ о доходах Муратова после расследования ФАН

В начале марта Федеральное агентство новостей провело детальное расследование о теневых доходах главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Было установлено, что журналист оформил на свою гражданскую жену Ирину Столярову имущество на 350 миллионов рублей. Деньги на элитные квартиры и дома он получал за публикацию заказных материалов. По итогам расследования ФАН обратился в правоохранительные органы с просьбой провести проверку легальности доходов Муратова и Столяровой.

Как сообщил ФАН источник, деятельностью главреда «Новой газеты» заинтересовались сотрудники ФСБ. Накануне они направили запрос в Федеральную налоговую службу об уровне и источниках дохода Муратова и Столяровой. Копия запроса находится в распоряжении редакции. Когда данные о заявленных и реальных доходах будут сопоставлены, делу будет дан полный ход.

Впервые ФАН поднял тему о финансовых махинациях Дмитрия Муратова в декабре 2019 года. Тогда в редакцию обратился бывший сотрудник «Новой газеты», который и рассказал о расценках бывшего руководителя. Оказалось, что публикация заказного материала в «Новой» стоит 2–2,5 миллиона рублей, в зависимости от сложности. Если заказчик занимается регулярным «сливом» информации Муратову, то цена снизится до 1,5 миллиона рублей. С близких друзей главред берет только 1 миллион.

Все деньги проходят через сторонние счета и делятся между руководителями издания, но большая часть достается именно Муратову, отметил собеседник ФАН. Чтобы не вызывать подозрений у правоохранительных органов, главред вкладывал деньги в недвижимость, которую записывал на Ирину Столярову, связь с которой он старательно скрывает даже от коллег. Сама Столярова якобы занимается бизнесом и владеет фирмами «Грин Лэнд» и «Грин Трейд», вот только за шесть лет существования обе компании получили прибыли лишь на 256 тысяч рублей.

Но, судя по всему, своей гражданской супруге Муратов также не доверяет. Так или иначе, но с самыми дорогими домами связаны его младшие дети Дмитрий и Анна. Последняя, например, прописана в квартире Столяровой в Большом Овчинниковском переулке. Это самый дорогостоящий известный актив семейства Муратовых — квартира площадью 252 квадратных метра оценивается в 140 миллионов рублей.

Учитывая столь яркие примеры жизни не по средствам, редакция ФАН выражает уверенность, что правоохранительным органам не составит труда выявить преступную составляющую в действиях Муратова и Столяровой. Мы продолжим следить за развитием ситуации и информировать читателей о ходе начатой проверки.