Академик Малеев рекомендовал отложить беременность из-за коронавируса

Москва, 24 марта. Точное влияние коронавируса на деторождение пока не определено, однако эксперты рекомендуют пока не планировать беременность, заявил советник по научной работе директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Таких данных определенных нет. Пока ориентировочные, что … на ранних стадиях советуют, даже есть такие советы, что все-таки как-то остерегаться, может быть, не беременеть, может, прерывание беременности», — рассказал Малеев.

Инфекционист не исключил влияние коронавируса на зачатие и семенные железы мужчин. Кроме того, на поздних этапах беременности речь идет о том, что женщине будет трудно родить на фоне сильной пневмонии. Малеев добавил, что случаев родов на фоне пневмонии мало, есть лишь несколько примеров из Китая.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

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