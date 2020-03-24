Москва, 24 марта. Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал о нескольких операциях, в ходе которых ему «отрезали половину тела».

Жуков стал участником телепередачи «Цена красивой жизни» на телеканале «Россия 1», в ходе которой рассказал, что был вынужден провести три месяца в больницах и перенести две операции из-за «обычного синяка».

По его словам, во время одного из концертов он ударился и получил гематому, которая позднее превратилась в опухоль. Жукову сделали две операции, однако они не помогли.

«Из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела», — рассказал певец.

Позднее певцу привезли из-за границы экспериментальный аппарат, с которым он был вынужден ходить в течение двух месяцев.

«Я ходил весь в аккумуляторах два месяца, носил в руках эту штуку. Весь в проводах. И только она меня спасла», — пояснил Жуков.

Ранее стало известно, что Сергей Жуков был вынужден отменить свои концерты из-за угрозы распространения коронавируса. Жуков призвал своих поклонников отнестись с пониманием к данному решению.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса скончались более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.