QIWI объявила о сворачивании работы проекта «Рокетбанк»

Москва, 24 марта. QIWI не нашел покупателя на свою дочернюю компанию «Рокетбанк», которая приносила убытки. Об этом сообщил глава платежного сервиса Борис Ким, его слова приводятся говорится в официальном документе компании.

Соответствующее решение было принято потому, что на бизнес «Рокетбанка» не удалось найти подходящего покупателя. В настоящее время компания ищет вариант «наиболее эффективного использования» активов «Рокета», включая пилотирование «определенных проектов».

«Мы рассмотрели возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка». Мы не смогли найти подходящего покупателя для «Рокетбанка», и в результате совет директоров принял решение свернуть его деятельность», — говорится в заявлении компании.

Как отметил Борис Ким, с 24 марта будет остановлен процесс привлечения новых клиентов в «Рокетбанк». По его словам, обслуживание счетов клиентов продолжится, однако «программа лояльности для них будут пересмотрены».

«С 1 апреля всех действующих клиентов ждет перевод на платные тарифы», — цитирует ТАСС Борис Кима.

«Рокетбанк» — один из первых российских виртуальных сервисов, который создавался как мобильное приложение от организации, не являющейся банком, но продвигающей свои услуги как банковские.