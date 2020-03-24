Диетолог Дианова дала советы по питанию в условиях пандемии коронавируса

Москва, 24 марта. Вегетарианцы находятся в группе риска заболевания коронавирусом наряду с пожилыми, рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Диетолог отметила, что в условиях коронавируса важно обеспечить поступление в организм белка хотя бы на уровне минимальной потребности.

«Здесь в группе риска в том числе находятся не только пожилые люди, но и вегетарианцы, есть такое мнение, скажем так. В силу того, что у них сложно сбалансировать питание», ― рассказала врач в комментарии изданию «Слово и дело».

По словам Диановой, вегетарианцам недостаточно питаться просто гречкой, их рацион должен состоять из сложных блюд, чтобы перекрыть потребность по аминокислотам. Кроме того, организму необходим цинк, а в растительных компонентах его очень мало.

Также диетолог рассказала, нужно ли менять свой рацион, чтобы обезопасить себя от коронавируса. Дианова отметила, что принцип в условиях пандемии такой же, как и в обычной жизни ― максимальное разнообразие. Питаться одной гречкой может быть небезопасно для фигуры, отметила диетолог.

«Если люди даже накупили гречки, не надо ее есть каждый день. Потому что на карантине, на обездвиживании, на редких выходах, мы просто будем сейчас постепенно набирать вес», ― добавила врач.

Дианова рекомендовала меньше есть сладкого и больше потреблять витаминов, особенно витамина С. Также в рационе должны присутствовать овощи, фрукты и зелень. Врач посоветовала обратить внимание на кунжут и сухофрукты.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

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