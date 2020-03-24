Путин примет участие в саммите G20 по борьбе с коронавирусом

Москва, 24 марта. Президент России Владимир Путин примет участие в экстренном саммите G20, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, мероприятие пройдет в формате видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.

«26 марта Президент примет участие в экстренном саммите «Группы двадцати», который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и её влиянием на мировую экономику», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

На прошлой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил проведение встречи лидеров «большой двадцатки» в формате видеоконференции. По его словам, участники саммита, который предложила провести Саудовская Аравия, обсудят борьбу с коронавирусом и влияние инфекции на экономику.

Вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция распространилась по всему миру. Заболевшие, число которых достигает 400 тыс. человек, есть практически в каждой стране. По последним данным, от инфекции погибли свыше 17 тыс. человек.

Китай обвинил США в причастности к созданию инфекции. Некоторые эксперты согласны с утверждением Пекина. Более того, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что в 2015 году в одной из лабораторий Пентагона разработали новый тип коронавируса.