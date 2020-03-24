Путин отметил высокий уровень организации работы в больнице Коммунарки

Москва, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин во вторник посетил больницу в Коммунарке и пообщался с главврачом Денисом Проценко. Глава государства поблагодарил его за высокий уровень организации работы.

«Они трудятся, все на боевых постах, все работает как часики, как слаженный механизм», — отметил он.

Главврач в свою очередь признался, что он полностью доволен вверенным ему лечебным заведением. Он назвал больницу «космосом».

Напомним, что во вторник Путин провел совещание по коронавирусу в Ново-Огарево. В мероприятии участвовала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин выслушал доклады участников совещания, после чего принял решение посетить Коммунарку.

Собянин, который также является главой рабочей группы Госсовета по коронавирусу, призвал Путина обязать полпредов жестко контролировать ситуацию в регионах, чтобы все субъекты Федерации исполняли предписанные меры.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.