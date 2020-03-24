Соратник Навального подверг окружающих угрозе заражения COVID-19 после поездки за границу

Новосибирск, 24 марта. Координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко игнорирует меры предосторожности, подвергая опасности заражения коронавирусом жителей города. Соратник лидера «Фонда борьбы с коррупцией», признанного иноагентом, не стал самоизолироваться после заграничной поездки, несмотря на рекомендации ВОЗ.

Как сообщает издание Nation News, сторонник блогера 17 марта прилетел в Новосибирск после посещения заграничных стран. Уже на следующий день Бойко вместо двухнедельного карантина отправился в студию, чтобы провести прямой эфир и в очередной раз покритиковать власти.

«Я в последнее время в соцсетях очень много критиковал городские власти за то, что они бездействуют. <…> У нас до сих пор мэр не спешит и рассказывает какие-то сказки, мантры о том, что все хорошо, но проблема есть», — заявил «оппозиционер» в эфире.

Таким образом, Бойко вполне вероятно мог заразить как минимум сотрудников студии, а также простых горожан, пока добирался до места съемок.

В середине марта сторонник ФБК решился на рискованный шаг, а именно посещение Франции, которая входит в топ европейских стран по числу зараженных коронавирусом. Об этом Бойко, в частности, похвастался в социальных сетях.

Для того чтобы понять степень его безответственности, достаточно сравнить данные статистики. В Новосибирской области сейчас зафиксировано четыре случая заражения COVID-19, а во Франции, тем временем, уже свыше 20 тысяч человек заболели ранее неизвестной инфекцией и более 800 скончались.