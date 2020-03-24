Сирия, 24 марта. Турция развернула еще один наблюдательный пост на западе Идлиба. Курдские боевики застрелили сирийца в пригороде Ракки. САА обнаружила схрон с вооружением боевиков в городе Дума в Восточной Гуте, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили схрон с вооружением боевиков в городе Дума в Восточной Гуте; укрепляют свои позиции на востоке Идлиба и на западе Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: развернули пост наблюдения в населенном пункте Аль-Гассания в западной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: застрелили мужчину в пригороде Ракки; понесли потери в результате взрыва заминированного автомобиля на западе провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести работы по зачистке местности в освобожденных районах Дамаска. Информационный портал SANA News сообщает о том, что во время обследования территории в городе Дума был обнаружен схрон с вооружением террористов. Из тайника удалось изъять большое количество боеприпасов и взрывных устройств, принадлежавших боевикам. Кроме того, в ходе обследования этого района были задержаны несколько лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

Напомним, Дума находится на территории оазиса Восточная Гута, который полностью перешел под контроль армии САР в апреле 2018 года. Ранее населенный пункт оккупировали боевики группировки «Джейш аль-Ислам»*****.

Провинция Алеппо

Сирийцы активизировали усилия по борьбе с распространением коронавируса. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что несколько промышленных компаний в Алеппо раздали гражданам САР около 3000 защитных масок, 4000 пар перчаток и 3000 бутылок дезинфицирующего средства.

Бесплатные средства защиты также были выданы фармацевтами жителям провинции Даръа, тогда как в Эс-Сувейде были приняты меры по дезинфекции витрин магазинов, рынков, центральных улиц, промышленных районов и медицинских учреждений. В ходе работ были задействованы 30 тракторов и около 2500 литров гипохлорита натрия.

Гражданские активисты тем временем распространяют листовки с информацией о необходимых мерах предосторожности.

Провинция Идлиб

Вслед за передислокацией дополнительных подразделений в провинцию Хама правительственные войска приступили к укреплению своих позиций в окрестностях Серакиба и Кафр-Набаля в Идлибе, а также в районе населенных пунктов Аль-Эйс и Джебель-Азан на западе Алеппо. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. Подобные меры являются вынужденными, поскольку радикальные исламисты не перестают провоцировать столкновения с Сирийской арабской армией (САА) в нарушение действующего в Идлибской зоне деэскалации режима прекращения огня.

Так, по информации Минобороны РФ, российской частью представительства было зафиксировано семь фактов открытия огня в Идлибе. В свою очередь турецкая часть представительства сообщила о четырех случаях нарушения режима тишины, три из которых произошли в Идлибе и один в Латакии.

На западе провинции был развернут еще один пост наблюдения ВС Турции. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), новый блокпост находится у населенного пункта Аль-Гассания. Напомним, накануне Анкара разместила в западной части региона еще три КПП.

Провинция Ракка

Информационный портал Al Nour сообщает о взрыве в населенном пункте Ас-Сальхабия в западной части провинции. Сработало СВУ, заложенное в автомобиле, в результате чего один из членов «Демократических сил Сирии»**** (SDF) был убит, еще один получил ранения. В минировании транспортного средства подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1.

Между тем интернет-портал Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в пригороде Ракки был убит один из мирных жителей. Мужчина по имени Мухаммад Хамид аль-Талджи был застрелен курдскими боевиками в западных окрестностях административного центра провинции. О причинах его убийства пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.