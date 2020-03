В Сеть попали новые доказательства преступлений боевиков «Сирийской национальной армии»

В Сеть утекла очередная видеозапись, на которой один из боевиков «Сирийской национальной армии» занимается мародерством. Преступную деятельность представителей «вооруженной оппозиции» в Большом Идлибе Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, на которой запечатлен боевик вооруженной группировки «Фейлак аль-Маджид» («Корпус славы»), входящей в состав спонсируемой Турцией «Сирийской национальной армии» (СНА), который тащит на себе мешок собранной в одном из домов местных жителей меди.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx