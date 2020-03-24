В Сеть попали новые доказательства преступлений боевиков «Сирийской национальной армии»

В Сеть утекла очередная видеозапись, на которой один из боевиков «Сирийской национальной армии» занимается мародерством. Преступную деятельность представителей «вооруженной оппозиции» в Большом Идлибе Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

Пользователи социальных сетей опубликовали видеозапись, на которой запечатлен боевик вооруженной группировки «Фейлак аль-Маджид» («Корпус славы»), входящей в состав спонсируемой Турцией «Сирийской национальной армии» (СНА), который тащит на себе мешок собранной в одном из домов местных жителей меди.

Video shows some pro-Turkish Faylaq Al-Majd property looters, led by Yasser Abdel Rahim and Yamen Taljo, looting the "government cooper" in Al-Bazmo village, western of Aleppo. They have reportedly left nothing in the village and then started to steal the power and telecom lines. pic.twitter.com/RM41VlC2Qx — VdC-NsY \ Northeastern Syria (@vdcnsy) March 23, 2020

Согласно сообщению автора ролика, запись была сделана в деревне Ибизму на западе провинции Алеппо, которая подконтрольна протурецким вооруженным группировкам.

Ранее из деревни Ибизму боевиками уже были вынесены все ценные вещи, которые мародеры смогли обнаружить в домах мирных жителей. Теперь так называемая вооруженная оппозиция пытается заработать на разграблении телекоммуникационных сетей.

Соблюдая свои традиции

По официальной версии Анкары, «Сирийская национальная армия» — это «вооруженная оппозиция», однако на деле — боевики данной группировки обычные бандиты.

Представители той же «Фейлак аль-Маджид» неоднократно были замечены в преступлениях, совершаемых против мирных жителей на захваченных территориях.

Так, например, в начале прошлого года боевики похитили доктора из клиники в Африне и пытали для достижения своих целей. Также в 2019 году был заснят на камеру процесс избиения и убийства женщины недалеко от населенного пункта Кобани.

На счету «Фейлак аль-Маджид» — грабежи и похищения людей с целью выкупа. Некоторые из самых громких скандалов даже расследовались турецкими силовыми структурами, которые также находятся на оккупированных боевиками территориях северо-запада Сирии.

Преступления входящих в СНА боевиков Федеральном агентству новостей прокомментировал политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Оппозиции» в Идлибе нет

Как замечает собеседник ФАН, опубликованные в Сети кадры мародерства являются самым наглядным примером того, что действия боевиков никак не связаны с речами о каких-то высоких целях «вооруженной оппозиции» или борьбе за политические идеалы.

«Тут речь идет исключительно о воровстве и мародерстве. И ведь это далеко не первый случай, когда боевики вооруженных формирований, которые именуются так называемой «оппозицией», занимаются мародерством и захватом тех материальных ресурсов, которые попадаются им в руки. У боевиков стоит цель нажиться на конфликте. По большей части они простые наемники, которые получают за свою деятельность денежное вознаграждение. При этом они занимаются мародерством и захватом имущества мирных жителей, а также собственности государства», — говорит Владимир Шаповалов.

Турция закрывает глаза на преступления боевиков

Как замечает собеседник Федерального агентства новостей, Турции безразлична судьба и положение дел у мирных жителей в Идлибе. Для Анкары это не важно, поскольку вмешательство в дела Сирии — это решение ее геополитических интересов.