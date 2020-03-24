Большинство россиян одобряют введение строгого карантина

Москва, 24 марта. В России растет количество сторонников строгого карантина. Их количество уже превышает число противников данной идеи. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

В открытом опросе принимали участие представители экономически активного населения из всех регионов России.

Так, за строгую изоляцию на всей территории страны из-за коронавируса выступает 40% опрошенных. 35% не поддерживают подобных мер.

Стоит отметить, что женщины чаще поддерживают идею тотальной изоляции, чем мужчины. Среди женщин за выступили 42%. Среди мужчин идею одобряют 36% респондентов.

Также количество сторонников карантина растет с увеличением возраста респондентов. 35% среди молодежи до 24 лет и 43% среди граждан старше 35 лет.

Опрос жителей столицы показал, что среди москвичей число тех, кто поддерживает строгий карантин в Москве, столько же, сколько сторонников тотальной изоляции в целом по стране — 40%. Против введения жестких мер — 38%.