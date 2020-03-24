Винокур навестил Лещенко и его супругу в инфекционной больнице Коммунарки

Москва, 24 марта. Российский артист Владимир Винокур навестил народного артиста Льва Лещенко и его жену в инфекционной больнице Коммунарки, где супруги находятся с подозрением на коронавирус.

Чета Лещенко оказалась в медицинском учреждении несколько дней назад. По имеющейся информации, врачи диагностировали у них двухстороннее воспаление легких. Наличие коронавируса у Лещенко или его супруги пока не подтвердилось. Отмечается, что семейная пара находится в медучреждении скорее всего в профилактических целях.

Лучший друг Лещенко Владимир Винокур уже навестил семью в больнице. По его словам, Лещенко и его жена не покидали пределов России в последнее время.