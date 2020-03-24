Эксперт рассказала, могли ли россияне массово переболеть коронавирусом в начале года

Москва, 24 марта. Россияне рассказывают в соцсетях, что якобы переболели коронавирусом еще в начале 2020 или даже в конце 2019 года. Заведующая лабораторией биологии арбовирусов ФГБУ «Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова» РАН Галина Карганова рассказала, действительно ли многие жители РФ уже перенесли COVID-19.

Пользователи соцсетей пишут, что по Москве в период с ноября до середины января прокатилось какое-то неизвестное заболевание. Россияне ссылаются на беседы с друзьями и знакомыми и говорят, что у всех наблюдались сухой кашель, высокая температура и иногда боль в горле. Сообщают, что похожие случаи были и в Симферополе в феврале. Заболевшие, по словам пользователей соцсетей, страдали от тяжелого сухого кашля, который сопровождался болью в легких. Также многие пишут, что в России сейчас регистрируется не такое большое число зараженных коронавирусом, потому что многие якобы уже переболели.

«Насколько я могу судить по Москве и каким-то своим знакомым, многие болели с кашлем и другими симптомами, похожими на коронавирусную инфекцию. Однако в России коронавирусная инфекция не могла появиться раньше, чем в Китае. По моему мнению, это была какая-то другая инфекция», — отметила Карганова.

Вирусолог подчеркнула, что COVID-19 пока изучен мало, однако можно узнать, действительно ли человек уже перенес заболевание — нужно просто обратиться в Роспотребнадзор и сдать тест на антитела. При этом пока ученые только предполагают, что повторно заразиться коронавирусом нельзя — лабораторные исследования еще это не подтвердили.

Карганова напомнила, что антибиотики не лечат коронавирус, а только помогают справиться с бактериальными инфекциями, развившимися на фоне вирусной пневмонии. Также эксперт подчеркнула, что никаких способов самодиагностирования в данном случае не существует.