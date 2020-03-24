Коронавирус может помочь России возродить собственное цветоводство

Глава Национальной ассоциации цветоводов (НАЦ) Алексей Антипов обратился к премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ограничить импорт цветов в связи с резким падением цен из-за кризиса, вызванного эпидемией COVID-19. Спрос на цветы на рынке за неделю снизился на 70%, из-за чего производители стали демпинговать, фермеры согласны продавать цветы по заниженной стоимости всем, кто готов их покупать. При этом Россия на цветочном рынке проигрывает дешевым заграничным поставкам.

Российские продавцы от идеи запрета на ввоз импортных цветов остались не в восторге, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, посетивший накануне несколько цветочных магазинов в Санкт-Петербурге.

Работники магазинов заявляют, что цветы в России выращивать невыгодно. 17% нужд рынка, которые обеспечивают 13 крупнейших цветочных комбинатов со всей России, — это 250–300 млн стеблей в год. Остальные 87% приходятся на импорт, качество которого пока выше.

«У нас просто нет технологий, чтобы выращивать дешевые и качественные цветы. Те же крымские розы — они просто не переживут транспортировку. Наши российские цветы — они для любования, а не для продажи», — поделилась мнением флорист Ольга, работающая в цветочном магазине на улице Марата.

«Наши цветы по сравнению с заграничными выращиваются не так хорошо и продаются тоже хуже. Даже если спрос упадет, российские цветы не заменят иностранные, да и обеспечить все цветочные магазины наши производители не смогут», — полагает Елена, флорист из магазина на Автовской улице.

Российские торговцы сотрудничают с Нидерландами, Эквадором, Колумбией и Кенией.

При этом россияне — главные покупатели роз в мире. По оценкам Национальной ассоциации цветоводов, за Россией 15% всего мирового спроса на эти цветы. Большая их часть доставляется из Эквадора и Кении. Но есть и российские — из Тульской области, Крыма и Краснодарского края.

Розничная цена за бутон из-за границы со всеми наценками составляет 100–250 рублей, но даже за такую стоимость потребитель готов покупать качественный товар. Без зарубежных цветов российский рынок обеднеет, уверяют продавцы, так как в нашей стране многие сорта просто не выращиваются. Кроме того, утверждается, что по качеству наш цветок значительно уступает заграничным собратьям. В ассортименте любого магазина большая часть цветов поставляется из-за границы, так как в России нет достаточного количества ферм, чтобы обеспечивать все цветочные магазины.

Интересно, что после того, как в 2015 году цветы из Нидерландов оказались запрещены из-за опасных инфекций, поставки оттуда снизились на 90%, а лидером по поставкам цветов стала Белоруссия.

Доля импорта срезанных цветов из Белоруссии составила почти 50%, а рост за пять лет — в 122 раза. Правда, речь здесь идет о реэкспорте, о поставках цветов из разных стран под видом белорусских, потому что за те же пять лет в стране не появилось ни одного нового цветочного комбината. При этом запретить импорт цветов из Белоруссии, которая входит в единое таможенное пространство с Россией, нельзя.

Напомним, проблемы у российских цветоводов начались в 2013 году, когда в РФ, согласно правилам ВТО, была снижена импортная пошлина на цветы с 15% до 5%. С 2018 года предприятия отрасли стали платить налог на добавленную стоимость — в дополнение к единому сельхозналогу. Усложняет ситуацию климатический фактор: у российской розы основные расходы — это свет и тепло, стоимость энергоносителей в цене доходит до 40%.

Пока о реакции правительства на предложение цветоводов ничего не известно, но наблюдатели считают, что эпидемия и экономический кризис, вызванный COVID-19, могут стать законным поводом для помощи отечественному цветоводству.