Американские ученые рассказали, какие овощи мешают похудеть

Москва, 24 марта. Овощи с высоким содержанием крахмала мешают сбросить лишний вес, к такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета.

Американские исследователи провели эксперимент, который продолжался 20 лет и осуществлялся с привлечением более 30 тысяч человек. Добровольцы были разделены на две группы: одни ели овощи, богатые крахмалом, другие — зелень.

«Как и предполагалось, эксперимент показал, что овощи с содержанием крахмала не способствуют результативному похудению. При этом, нельзя сказать, что ограниченное употребление таких овощей является опасным», — приводит Planet Today фрагмент из исследования.

Овощи с высоким содержанием крахмала рекомендуется ограничить, чтобы похудеть. Большое количество крахмала содержится, в частности, в картофеле, кукурузе, фасоли, горохе. Ученые советуют не отказываться от этих полезных компонентов рациона полностью, но пересмотреть их употребление.

Ранее ученые из Scripps Research выяснили, что рецептор мозга, который отвечает за поддержание постоянной температуры тела, может быть ключом к быстрой потере веса. К такому заключению они пришли, проведя эксперимент на грызунах.