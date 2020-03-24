Собянин заявил, что ни у кого в мире нет реальной картины по коронавирусу

Москва, 24 марта. Мэр Москвы и глава рабочей группы Госсовета по коронавирусу Сергей Собянин попросил президента РФ Владимира Путина обязать полпредов жестко контролировать ситуацию со вспышкой инфекции в регионах. По его словам, далеко не все субъекты Федерации серьезно относятся к данной угрозе.

«Мы подготовили поручения регионам, рассчитали, сколько каждому региону нужно коек, какого плана, отработали стандарты этих коек, стандарт больниц, сколько реанимационной помощи, сколько ИВЛ, сколько с кислородом коек и так далее. Самый простой, понятный стандарт», — отметил он, выступая на совещании, устроенном президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, Собянин предложил рекомендовать пожилым людям не выходить из дома во всех российских городах-миллионниках, включая Петербург. Глава рабочей группы также обратил внимание на то, что на сегодняшний день ни у кого в мире нет реальной картины по коронавирусу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.