Москва, 24 марта. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 года из-за коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

«Пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, но не позднее лета 2021 года, чтобы обеспечить здоровье спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества», — говорится в сообщении.

Пандемия COVID-19 стала причиной отмены многих международных мероприятий, в частности спортивных и музыкальных. На прошлой неделе стало известно решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 на 2021 год. Также был отменен песенный конкурс Евровидение, который должен был пройти в мае 2020 года, причем это стал первым случаем отмены конкурса за всю его историю.

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной инфекции. Впоследствии эпидемиологи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выяснили, что возбудителем стал новый тип коронавируса. Инфекция стала распространяться по всему миру. На сегодняшний день число зараженных приближается к 400 тыс. человек, от инфекции скончались свыше 17 тыс. человек.

В Китае считают, что к созданию инфекции, которая продолжает «бродить» по миру, причастны Соединенные Штаты. Некоторые эксперты убеждены, что американцы приложили руку к созданию вируса. В частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин рассказал, что в 2015 году в одной из лабораторий Пентагона разработали новый тип коронавируса.