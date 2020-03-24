Вассерман объяснил, почему 75% россиян считают советскую эпоху лучшей в истории страны

Политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман заявил, что по соотношению уровня жизни в стране и мире СССР обогнал Россию.

Ранее «Левада-Центр» опубликовал исследование «Структура и воспроизводство памяти о Советском Союзе в российском общественном мнении», согласно которому 75% жителей Российской Федерации считают советскую эпоху лучшим временем в истории страны. Несогласных с таким утверждением оказалась намного меньше, всего 18%.

Согласно данным опросов, услышав выражение «советская эпоха», респонденты прежде всего вспоминают о стабильности и уверенности в завтрашнем дне (16% ответов), хорошей жизни в стране (15%), а также о детстве, молодости и родителях (11%). Негатива при этом гораздо меньше: о дефиците, больших очередях в магазинах и талонах на продовольствие думает всего 4%. О железном занавесе, застое и репрессиях — в сумме 3% опрошенных.

В общей сложности советское время вызывает положительные эмоции у 76% респондентов, нейтральные — у 38%, отрицательные — у 7%. Указанные показатели превышают 100%, так как некоторые респонденты давали разные оценки. О распаде великой державы с сожалением высказываются 65% жителей РФ и примерно столько же уверены, что краха СССР можно было бы избежать.

Политический аналитик, знаток и интеллектуал Анатолий Вассерман выразил уверенность, что высокий процент тех, кто положительно отзывается о советской эпохе, связан с несколькими факторами. Один из которых — память.

«Во-первых, значительная часть народа жила тогда лучше просто в силу своей молодости, ведь значительная часть тех, кто тогда были стариками, до наших дней просто не дожила. Ну а в молодости человек всякие неприятности обычно переживает острее, чем в старости, просто потому, что еще не знает, какая большая доля этих неприятностей забудется. К старости эти неприятности действительно забываются, и человек гораздо чаще вспоминает то, что тогда было хорошо. Эти особенности человеческой памяти давно и подробно изучены, но дело не только в памяти. Тогда, действительно, наша страна во многих отношениях жила намного лучше, чем сейчас. Понятно, что всегда есть и достоинства, и недостатки, и, хотя они в разное время разные, но и то и другое есть всегда», — утверждает собеседник ФАН.

Однако. по утверждению Анатолия Вассермана, существует довольно простой интегральный показатель, позволяющий оценить все и сразу. Он называется соотношение уровня жизни в стране и в мире.

«По этому показателю мы и в советское время были в хорошем положении: тогда у нас уровень жизни был заметно выше среднемирового, и сейчас у нас уровень жизнь заметно выше среднемирового, но он не настолько выше, насколько был в советское время. То есть если мерить наш уровень жизни относительно среднемирового, то по сравнению с советским периодом, мы к сожалению, действительно, стали жить заметно хуже. Почему так — это отдельная тема для беседы, у меня есть много статей, где рассматриваются причины таких изменений, но сам факт вполне достоверно, надежно измерен и изучен», — продолжает интеллектуал.

Нельзя также забывать, что в советское время жители СССР имели меньше возможностей для сравнения среднемирового уровня жизни, чем сейчас, поэтому не очень внятно себя с ним сравнивали. Сейчас все изменилось и стало наглядней, поэтому опрос «Левада-Центра» можно назвать справедливым.

«Ну а что касается конкретных аспектов тогдашней жизни, тот же самый большой террор — это, действительно, кошмар. Но, во-первых, собственно, большой террор занял в нашей истории всего 17 месяцев [с конца июня 1937 года и до конца ноября 1938]. Да, были у нас периоды достаточно жесткой жизни, но вот именно большой террор был очень кратким. Вдобавок ко всему «хорошему» большой террор был направлен именно против тех, кого сейчас в нем обвиняют, а именно против высшего партийного руководства во главе с Иосифом Виссарионовичем Джугашвили (Сталиным. — Прим. ФАН). Это, опять-таки, достаточно надежно установлено. Как бы то ни было, это был хоть и крайне тяжелый, крайне болезненный, но очень небольшой эпизод нашей большой истории. И на фоне всей остальной нашей истории этот эпизод сейчас практически незаметен, потому что сейчас видна вся эта история», — заключил Анатолий Вассерман.

Напомним, в конце февраля бывший руководитель Следственного управления Службы безопасности Украины (СУ СБУ) Василий Вовк признался в любви к СССР и заявил, что Украина являлась важной частью Советского Союза, теперь же упоминания об этом стараются уничтожить.