На Украине оценили надежды Киева на кредит МВФ на фоне коронавируса

На фоне коронавируса и в целом тяжелой экономической ситуации в стране украинская власть ждет кредита МВФ как утопающий ожидает спасательного круга. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

В режиме ожидания

Украинские власти ждут финального решения о выделении средств от Международного валютного фонда (МВФ) на фоне кризиса из-за распространения коронавируса в течение двух недель. С таким заявлением выступила заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«В течение следующей недели-двух мы со своей стороны... финализируем наши последние договоренности и получим положительное решение от борда Международного валютного фонда… Собственно, что мы сегодня обсуждаем с МВФ. В первую очередь, это увеличение объема финансовой поддержки Украины на время кризиса. Мы уже говорим сейчас о почти в два раза увеличении той программы, чем мы говорили с ними в конце прошлого года. Второй вопрос, который мы с ними обсуждаем, — это то, что эти средства нужны в первую очередь в бюджете — там, где мы будем финансировать медицину и социальную сферу», — заявила Ковалив.

Спасательный круг

Как отметил Евгений Голышкин, украинская власть ждет кредита МВФ как утопающий ожидает спасательного круга. Однако украинские чиновники все время недоговаривают «маленьких нюансов», которые МВФ требует взамен на кредитование.

«Вы не найдете в официальной государственной прессе подробного разбора документов, под какие же именно условия такое кредитование будет осуществляться. В официальных источниках звучат пустые жупелы в духе «искоренения коррупции», «создания прозрачной системы власти» и, конечно же, «всеобъемлющие реформы, позволяющие Украине приблизиться к стандартам цивилизованного мира». Неспособность команды Владимира Зеленского перестроить систему государственного управления на более эффективный лад нежели при команде Петра Порошенко — является хронической болезнью украинского государства последних 25 лет», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, эта проблема, прежде всего, заключается в том, что Украина смирилась с колониальным статусом для своих «западных партнеров». Столь ожидаемый Киевом кредит МВФ будет предоставлен Украине под возможность приватизации стратегической промышленности и энергетической отрасли выгодным для Вашингтона и Брюсселя лицам.

«Отдельным пунктом идет снятие моратория на продажу земель сельхоз назначения, и адаптации украинского законодательства таким образом, чтобы приобретать украинскую землю могли и иностранцы. Сейчас в украинском политическом пространстве наблюдается «битва за кредит», в которой представители финансово-промышленных групп через своих ставленников в законодательной и исполнительной власти выторговывают себе наиболее выгодные условия в предстоящем глобальном «дерибане» украинского национального достояния», — заметил Евгений Голышкин.

Эксперт напомнил, что на прошлой неделе Украина заняла 123-е место в глобальном рейтинге счастья, оказавшись самой несчастливой из европейских стран. Но ни официальные лица, ни какие-то «оппозиционные» олигархи пока не предлагают никаких конкретных шагов в преодолении уже существующего кризиса, заключил Голышкин.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус и как он воздействует на человека.