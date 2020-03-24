Главный хирург США Адамс прогнозирует скорое усиление эпидемии коронавируса в стране

Вашингтон, 24 марта. Эпидемия коронавируса нового типа в США будет усиливаться, страну ждет рост числа заболевших. Об этом заявил главный хирург США Джером Адамс.

По его словам, ситуация усугубится уже в скором времени.

«Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо», — отметил Адамс.

Он подверг критике тех граждан, которые игнорируют меры предосторожности, в частности продолжают отдыхать на пляжах Калифорнии, а также посещают Национальный молл в Вашингтоне.

«Нам очень, очень нужно, чтобы все остались дома», — подчеркнул медик.

Адамс также добавил, что нельзя допустить превращения крупных городов в эпицентр эпидемии, что уже случилось с Нью-Йорком.

На данный момент, в США выявлено более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом. Жертвами ранее неизвестного заболевания стали более 400 человек.

Ранее американский ученый-антрополог Деннис Этлер высказал мнение, что США провалили борьбу с коронавирусом, что привело к массовому распространению заболевания в стране. По его словам, западные санкции сыграли на руку России, которая оказалась лучше готова к бедствию, передавало Федеральное агентство новостей.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а эпицентр распространения переместился в Европу.

Политолог Сергей Марков считает, что к созданию вируса вполне могут быть причастны США. По его словам, в американском консульстве в Ухани были обнаружены банки с пометкой «Бактериологическая опасность».