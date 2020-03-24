Польша экстрадировала в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня»

Москва, 24 марта. Власти Польши выдали России совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Вишневский в сопровождении спецконвоя доставлен на территорию Российской Федерации.

«Польша экстрадировала в Россию директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат», совладельца торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Вишневский причастен к даче взятки в размере семи миллионов рублей главе инспекции госнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой.

Напомним, 26 марта 2018 года в Кемерово сгорел торговый центр «Зимняя вишня». В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Люди оказались заблокированы на верхних этажах здания, где были закрыты аварийные выходы. Позднее стало известно, что торговый центр «Зимняя вишня» был введен в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей.