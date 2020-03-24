Москва, 24 марта. Машинист российского поезда был отстранен от работы из-за голосового объявления, которое он сделал под музыкальное сопровождение похоронного марша. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Объявление прозвучало в поезде №6108, следовавшего по маршруту Луга — Санкт-Петербург. Машинист поезда сделала объявление о симптомах и профилактике коронавируса под звуки «Траурного марша» Фредерика Шопена. Позднее о данном инциденте стало известно руководству Октябрьской железной дороги, после чего мужчину отстранили от работы, передает Lenta.ru.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. От коронавируса погибло более 16 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

На территории России зафиксировано 495 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.