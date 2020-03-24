Путин посетил место строительства новой больницы в Коммунарке

Москва, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин во вторник прибыл на место строительства будущей больницы в Коммунарке. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин прибыл в больницу на Коммунарке», — отметил он.

Перед своим визитом в Коммунарку глава государства провел совещание в Ново-Огарево по вопросу борьбы с коронавирусом. В мероприятии приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин. Путин выслушал доклады участников совещания, после чего принял решение посетить Коммунарку.

Напомним, что в Коммунарке уже располагается действующая инфекционная больница. Оттуда уже дважды сбегали пациенты, помещенные на карантин с подозрением на коронавирус. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее доложил Путину об инциденте. Он назвал беглецов «особо одаренными» и заявил, что их уже вернули в больницу.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Наиболее сложная ситуация на сегодняшний день сложилась в Китае, Иране, Испании, Италии, Германии и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать ибупрофен и парацетамол.