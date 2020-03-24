Психолог Фомин рассказал, как сохранить семью во время карантина

Москва, 24 марта. Психологи дали несколько советов семейным парам, которые вынуждены долгое время проводить наедине друг с другом из-за карантина. Изоляция в четырех стенах может стать настоящим испытанием семейных уз на прочность. Психолог и психиатр Евгений Фомин рассказал, как себя вести, чтобы дело не дошло до развода.

По словам Фомина, суть проблемы находится в нас самих. Он пояснил, что обстоятельства, при которых мы вынуждены круглосуточно находиться рядом с близкими, заставляют нас замечать только их и ничего больше. У этого явления есть научное определение, которое называется «сенсорной депривацией».

В карантине или изоляции человек входит в состояние полной депривации. Человек смещает акценты с внешнего мира на свое ближайшее окружение. В этот момент он начинает видеть то, что раньше не вызывало у него беспокойства. Так, мы можем обратить внимание на то, что человек, с которым мы живем много лет, странно ест или чавкает, передает телеканал «360».

«Но он это делает непроизвольно и, наверное, всю жизнь. В этот момент нужно задать себе вопрос, почему это раздражает вас», — советует психолог.

Фомин подчеркивает, что корень всех проблем находится именно в нас самих и разобраться с этим можем только мы. Это жизненно необходимо для нашего собственного благополучия и тех, кто находится рядом с нами.