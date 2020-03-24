Премьер Японии заявил о проведении Олимпийских игр не позднее лета 2021 года

Токио, 24 марта. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Олимпийские игры в Токио пройдут не позднее лета 2021 года.

Во вторник Абэ провел телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Стороны обсудили перенос Олимпиады в Токио на фоне пандемии коронавируса. Япония и МОК договорились, что Олимпиада в Токио должна пройти не позднее лета 2021 года.

Японская сторона настаивает на переносе Игр максимум на год. В Токио объяснили это тем, что в 2022 году должны состояться зимние Олимпийские игры в Пекине. Откладывать соревнования на два года проблематично.

Ранее Абэ сообщил, что перенос летней Олимпиады в Токио возможен, если Игры нельзя будет провести летом 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Премьер Японии отметил, что в текущих условиях организовывать спортивные состязания не следует.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире. По данным на 24 марта, в мире выявлено более 390 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 17 тысяч человек скончались.

Отметим, что практически все международные соревнования отменены или перенесены из-за коронавируса. В частности, УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу с лета 2020 года на аналогичные даты 2021 года. Также было принято решение об отмене Евровидения в Роттердаме.