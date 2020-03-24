Турция задержала иностранных граждан, не пустив их на эвакуационный «коронавирусный» борт

Стамбул, 24 марта. В соцсетях появилось видео, на котором алжирцы, застрявшие в аэропорту Стамбула, в буквальном смысле со слезами на глазах просят об эвакуации власти своей страны — эти ролики вызвали шквал возмущения в Алжире.

Турция закрыла авиасообщение с рядом стран из-за угрозы распространения коронавируса. Однако когда за алжирскими пассажирами, застрявшими в аэропорту, прислали самолет для эвакуации, турецкая полиция их не выпустила, заявив, что власти Алжира не давали на это разрешения. Власти североафриканской страны опровергли это сообщение, но на ситуацию в Стамбуле это не повлияло. Более того, граждане Алжира попали находятся в ужасных условиях, о чем свидетельствуют многочисленные посты в соцсетях.

Один из алжирцев снял видео, на котором турецкие полицейские ненадлежащим образом обращались с его соотечественниками — людей жестоко избили после того, как задержали в зоне международных перелетов. Кроме того, турецкая полиция не позволяла иностранцам даже добраться до магазинов, чтобы купить воду и еду.

На другом опубликованном видео из турецкого аэропорта у женщины-эпилептика случился приступ, еще один человек упал в обморок. Должной медицинской помощи в аэропорту не оказали, а возможности приобрести лекарства для больных граждан Алжира не было, так как полицейские не выпускали людей из аэропорта.

Вряд ли это все можно назвать демонстрацией тех самых «человеческих и религиозных ценностей», о которых говорит с высоких трибун Реджеп Тайип Эрдоган — гости из Северной Африки назвали происходящее «террористической сделкой» турецкого режима с обездоленными алжирцами.

Напомним, на прошлой неделе члены алжирской общины в Турции направили властям своей страны сигнал бедствия с просьбой эвакуировать своих сограждан из аэропорта Стамбула и выполнить свое обещание вернуть их в страну после того, как турецкие власти закрыли авиасообщение.

Кроме того, на этой неделе граждане Алжира, застрявшие в международном аэропорту Хамад в Катаре, дали сигнал бедствия с просьбой также эвакуировать их — никто не хочет иметь дело с алжирцами, опасаясь, что коронавирус распространится в Катаре. Напомним, Катар тоже закрыл авиасообщение со многими странами.