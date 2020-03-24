Будущая вакцина от коронавируса может стать бесплатной по полису ОМС

Создание вакцины от коронавируса может изменить перечень услуг в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Об этом эксперт Всероссийского союза страховщиков Сергей Шкитин рассказал в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей.

«При создании вакцины против SARS-CoV-2 и после прохождения клинических исследований, возможно, в нормативные документы будут внесены изменения», — заявил Шкитин.

Вакцина, которую так ждет весь мир, по словам эксперта, может быть включена в нормативные документы, определяющие оказание медицинской помощи пациентам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Минздравом еще не определено, будет ли вакцинация проводиться профилактически по эпидемиологическим показаниям или с лечебной целью по клиническим показаниям.

«Профилактическая вакцинация осуществляется за счет ассигнований федерального и региональных бюджетов», — отметил собеседник ФАН.

Уже сейчас в перечень бесплатных услуг, оказываемых по полису ОМС, входит диагностика нового коронавируса как потенциального возбудителя острого респираторного заболевания, в том числе пневмонии. Однако просто по желанию, без наличия определенных показаний, сдать анализ не получится даже по полису. Дело в том, что перед проведением исследования необходим осмотр врачом-специалистом (терапевтом, педиатром или инфекционистом). Именно врач-специалист определит группу риска и наличие показаний для проведения анализа.

«Есть четыре группы риска заражения. В первую очередь провериться могут люди из группы «максимального риска» с симптомами ОРВИ и пневмонии, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи новой коронавирусной инфекции, или же контактировавшие с гражданами, прибывшими из этих стран за 14 дней до появления симптоматики», — рассказал Шкитин.

Кроме того, пройти диагностику имеют право пациенты старше 60 лет с симптомами ОРВИ и те, кто страдает от хронических патологий, включая сердечно-сосудистые заболевания и болезни эндокринной системы, например сахарный диабет и онкологию.

«Самостоятельная сдача анализов на SARS-CoV-2 без показаний, определенных врачом, и без предварительного осмотра специалистом не предусмотрена», — подчеркнул эксперт.

Во Всероссийском союзе страховщиков отметили, что не наблюдают паники по поводу коронавируса среди застрахованных россиян.

«Лишь небольшая доля от общего объема вопросов, с которыми россияне обращаются к страховым представителям первого уровня, имеет отношение к коронавирусной инфекции. Застрахованных, обратившихся касательно COVID-19, в первую очередь интересуют меры самозащиты от вируса и возможная профилактика», — добавил Шкитин.

Он заявил, что страховые представители информируют всех застрахованных о порядке работы медицинских организаций по профилактике и снижению рисков распространения коронавируса, о группах риска и симптомах, при которых необходимо вызвать врача, а также о случаях, когда обязательно соблюдать карантин.

Между тем, 24 марта заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что городской Фонд обязательного медицинского страхования вводит три новых тарифа на оплату услуг по лечению коронавирусной инфекции у детей и взрослых в стационарах. Стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тысяч рублей для ребенка или взрослого и до 205,2 тысяч рублей для ребенка при условии его пребывания в стационаре вместе с законным представителем.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание COVID-19 в мире диагностировано у 330 тысяч человек. 14,5 тысяч пациентов умерли. В России общее число пациентов, заразившихся новым коронавирусом, достигло 438 человек, при этом 17 человек успешно прошли курс лечения и выписаны из стационаров. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии — там погибли 6077 человек. Неутешительные цифры отмечаются в Испании, Франции, США, Иране и КНР.

Ранее Центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ назвал срок регистрации вакцины от нового коронавируса в случае успешного завершения ее создания. Между тем, бывший главный инфекционист Минздрава Ирина Шестакова допустила вероятность того, что поголовная вакцинация от этого заболевания вообще может не понадобиться.