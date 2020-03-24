Госдума предложила наказывать штрафом до двух млн рублей за нарушение карантина

Москва, 24 марта. Госдума РФ предложила наказывать крупным штрафом или лишением свободы за нарушение правил карантина на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Авторами инициативы стали председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предлагается наказывать штрафом от 500 тысяч до миллиона рублей, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности на срок от года до трех лет.

В случае, если нарушение правил карантина по неосторожности приведет к смерти человека или будет сопряжено с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний, виновнику грозит штраф в размере до двух миллионов рублей или ограничение свободы на срок до пяти лет. Если же из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил умрут два человека и более, виновный лишится свободы на срок до семи лет.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. 25 марта инициативу обсудят на заседании Совета Госдумы, по итогам рассмотрения поправки могут вынести на пленарное заседание 31 марта.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать меры по ужесточению ответственности за нарушение правил карантина в период эпидемии коронавируса. Подготовкой предложений займутся Минюст, МВД, Минэкономразвития, а также другие заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.