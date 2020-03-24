ФАН объясняет, как распознать фейковые новости о пандемии коронавируса

После спада эпидемии коронавируса фейковых новостей, посвященных ему, наберется на целую диссертацию. Но пока что с ложными новостями каждый день сталкиваются жители всех стран, охваченных пандемией, и Россия — не исключение. Федеральное агентство новостей рассказывает, по каким признакам можно распознать фейк, и представляет топ ложных сообщений на тему коронавируса.

Приз за новость-разочарование этой недели отдается стихотворению, которое приписывается Александру Пушкину. В понедельник, 23 марта, оно обошло социальные сети с введением «Александр Сергеевич Пушкин, находясь на карантине по поводу холеры в Болдино, обращается к нам сегодняшним!».

Текст действительно оказался на злобу дня, и россияне с огромным удовольствием пересылали его, пока в дело не вмешались истинные знатоки поэзии. Они обратили внимание на то, что и слог-то не пушкинский, и подобного стихотворения в собраниях сочинений великого поэта не обнаружить. Стих-самозванец вряд ли подпадает под категорию «недостоверная общественно значимая информация, выдаваемая за правду», так что будем считать его национальным фейковым колоритом России.

Но одновременно с таким фейком, вредным разве что только для культуры страны, в российских соцсетях распространяются сообщения, которые взвинчивают и без того накаленную обстановку, провоцируют граждан на споры, панику и необдуманные действия. Россиян пугают якобы «реальными» цифрами заболевших, кормят враньем про закрытие столицы и введение комендантского часа, призывают закупиться продуктами на год вперед и, разумеется, уговаривают не верить заявлениям властей.

Скорее всего, вам попадались подобные вбросы и вы в какой-то степени поверили хотя бы одному из них. Ведь по данным ВЦИОМ, в России с fake news сталкивался каждый второй человек, а 42% россиян не могут отличить достоверные новости от ложных. Скажем больше: нейросети на это пока тоже не очень способны. Впрочем, кое-что они уже умеют.

Рабочая группа Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности Интернета в конце февраля представила исследование, где говорится, что почти ни у кого в мире сейчас нет отлаженных технических систем для обнаружения и противодействия фейковым новостям.

В Москве создан и уже работает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. В него в режиме онлайн поступает информация обо всех действиях органов исполнительной власти, обрабатываются открытые источники. Здесь же прослеживается динамика заболевших и выздоровевших, оценивается развитие пандемии в разных государствах мира. Центр отслеживает, находит и опровергает ложную информацию о вирусе, распространение которой угрожает жизни и здоровью и может повлечь тяжкие последствия.

Центр недавно посетил президент Владимир Путин. Главе государства продемонстрировали способ борьбы с фейками: искусственный интеллект обнаружил сообщение о 32 погибших от коронавируса в Краснодаре, выделил его как подозрительное и передал оператору. После связи с властями края центр разоблачил ложное сообщение и сделал опровержение.

В Германии специалисты Fraunhofer создали программу, которая сортирует сообщения в соцсетях и фильтрует дезинформацию. Фильтр у программы стоит на новостях с провокацией ненависти. Но фильтра страха у нейронных сетей пока нет, а это именно тот инструмент, через который на нас воздействуют слухи.

Рассказываем, как это работает.

Сразу после заявлений о первых заболевших коронавирусом в России стали распространяться фейки о больных, «которых от нас скрывают». Один из таких слухов в аудиоформате облетел социальные сети. На наш взгляд, это идеальный пример ложного сообщения: оно составлено по всем «правилам» и бьет точно в цель.

Разберем его по составляющим, чтобы вы представляли себе, как строится фейк. Вот расшифрованный текст аудиосообщения. Добавьте сюда печальный вздох перед началом монолога и взволнованный женский голос — это триггеры, которые запускают в слушателе эмоцию.

«Леночка, у меня не очень хорошие новости, но хочется уберечь всех-всех-всех дорогих людей мне. Буду еще делать рассылку среди клиентов. Но хочется лично как-то сказать. Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально: раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит будем мы друг друга информировать о просочившейся информации. В Москве — 20 000 заболевших коронавирусом! Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережем друг друга, наших близких. И запасаемся продуктам.

Итак, что вас должно здесь насторожить перед тем, как вы подхватите эмоциональную волну и перешлете это аудио всем друзьям и родственникам.

Сообщение анонимное

К тому моменту, когда к вам попадает подобное аудио, начало цепочки вычислить может только ФСБ, простому человеку это не под силу. Мы знаем адресата сообщения — это некая Леночка, но не знаем отправителя. В социальных сетях в качестве автора этого монолога упоминалась очередная «дочь офицера», но кто этот человек, откуда он записывает свое сообщение, как его зовут — остается неизвестным.

Сообщение крайне эмоционально

Не зря в новостной журналистике принят сухой и строгий информационный стиль сообщений. За эмоциональным посылом обычно скрывается желание отвлечь вас эмоциями и на этой волне заставить «проглотить» само сообщение. «Леночка, у меня не очень хорошие новости»/ «хочется уберечь всех-всех-всех дорогих людей мне»/ «хочется лично как-то сказать» — умейте отбросить эмоциональный флер и увидеть суть сообщения. Главное в этом сообщении: в Москве якобы 20 тысяч заболевших, и скоро исчезнут продукты.

Нет ссылки на источник информации

«Будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — обреченно произносит таинственная незнакомка. Здесь у вас обязан появиться вопрос: откуда просочилась информация? Кто это передал? Чьи это данные о 20 тысячах заболевших? Почему я должен верить незнакомой женщине без имени и указания на источник?

Сомневайтесь. Обязательно сомневайтесь. И имейте в виду еще один прием: часто фейки ссылаются на «источник в силовых структурах». СМИ тоже так делают, но с той разницей, что когда у Роскомнадзора или спецслужб появятся вопросы к журналисту, тот всегда по требованию суда сможет назвать свой источник информации и ответить за него. Распространители анонимных сообщений этими «источниками» лишь умело прикрываются.

Власти скрывают!

Главный посыл слухов опирается на недоверие к официальным лицам. Надо признать, все власти это в свое время заслужили. Если говорить об эпидемиях, то сто лет назад воюющие государства скрывали информацию о бушующей «испанке». В советской истории есть горькие последствия чернобыльской катастрофы. На это и ставят авторы фейков.

«Раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит будем мы друг друга информировать»/ «у нас не передают». Еще могли бы добавить, что в официальных СМИ, мол, нет информации именно потому, что случилась беда, но «как всегда» нам не скажут.

Единственное, что сработает сейчас, в условиях распространения не только коронавируса, но и фейков о нем, это максимально оперативная и открытая работа властей столицы и регионов. Чем раньше губернаторы и городские власти выходят в прямой эфир перед населением, тем быстрее опровергаются сообщения о «заболевших нижегородцах», «больных в Татарстане», «зараженных китайцах в красноярской больнице», «сжигании тел и медицинских отходов на полигонах», «распылении дезинфицирующего средства над городами» и т. д.

Оперштаб Москвы уже несколько раз опровергал сообщения (в том числе и из СМИ) о якобы закрытии столицы на въезд и выезд, на подобные фейки пришлось реагировать даже Кремлю. Властям стоит понимать: если не будут выступать они, то за них придумают, напишут и распространят информацию другие люди. И эта информация им вряд ли понравится.

В сообщении говорится об угрозе жизни неограниченного количества людей

Почему все верят сообщениям с заявлениями вроде «За два месяца, вы понимаете, просто погибнет очень много народа»? Потому что «очень много народа» — это и вы, и я, и родители, и любимые, друзья — вообще кто угодно, и это очень страшно.

На курсе для журналистов, работающих в ситуациях ЧС, психологи объясняют: люди сами «выращивают» количество погибших и пострадавших. Если в первом аудио указывается 20 тысяч заболевших, то к сотому адресату эта цифра может прибавить себе несколько нулей.

«Заражено все предприятие»/ «все болеют», «в городе все под угрозой» — это оголтелое распространение на «всех» должно заставить вас включить критическое мышление.

Сообщение призывает к максимальному распространению

Фейк сам себя не распространит, поэтому вы ему помогите, пожалуйста, максимальным репостом, обычно добавляют его авторы. Перешлите всем.

«Очень прошу вас тоже распространить информацию максимально, раз наше правительство не хочет информировать нас об этом, значит будем мы друг друга информировать о просочившейся информации», — идеальная формулировка ложного сообщения. Прежде чем сделать это, подумайте, не будет ли это вашим вкладом в панику.

Распространение через соцсети и мессенджеры

У фейковых новостей есть типичный, древний способ распространения — сарафанное радио. Вы получите сообщение от мамы, она — от подружки из фитнесс-клуба, та — от мастера по маникюру и так далее. Слухи сейчас распространяются и через СМИ, с ними работать проще и ими уже занимаются Роскомнадзор и Следственный комитет. Ранее ФАН писал о топе фейков отдельных СМИ.

Призыв к определенным действиям

Зачем присылать людям фейк? Чтобы посеять панику, сделать их уязвимыми для мошенничества, буллинга, провести финансовые махинации, нанести медийный и моральный урон. Чтобы спровоцировать вас на действие.

«Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережем друг друга, наших близких», — хороший, между прочим, совет. Следуя ему, школьников перевели на дистанционное обучение или отправили на каникулы, сотрудников многих компаний перевели на удаленную работу, а пожилым людям посоветовали не выходить из дома — для них сейчас организуют помощь добровольцев.

Но дальше в сообщении есть нечто более опасное. «И запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная». Эту «более чем достоверную» информацию целую неделю опровергали и СМИ, включая Федеральное агентство новостей, и крупные торговые сети, и Минпромторг, и другие профильные структуры. За эту неделю люди смели крупы, макароны, муку и туалетную бумагу, но с удивлением отмечают, что полки в магазинах снова заполнены.

В других случаях вас могут призывать уехать из города — и спровоцировать транспортный коллапс. Или распространить информацию о распылении дезинфицирующего средства над Москвой — и запретить выходить из дома. Но если вы хотя бы раз получали предупреждение на телефон от МЧС перед ураганным ветром или резким изменением погоды, вы знаете, каким официальным путем должна прийти подобная информация.

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей Сети, развитию и обеспечению безопасности Интернета, руководитель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич показал ФАН свой топ фейков о коронавирусе и рассказал, каких слухов стоит опасаться больше всего.

«Аудиосообщения сейчас очень хорошо расходятся, — говорит он. — Там можно воссоздать голос обеспокоенной мамочки, а дальше пересказать своими словами информацию о коронавирусе. Как только в аудио фигурирует оборот «у меня есть близкие знакомые, которые сообщают…» — это можно сразу выбрасывать».

По мнению Малькевича, все социальные сети сейчас должны ввести инструменты саморегулирования и требовать, чтобы источник новости прописывался и был определен в тексте.

«После рассылок фейков WhatsApp ограничил массовую рассылку до пяти чатов одновременно и ввел ограничение по репостам в разные чаты, — рассказывает Малькевич. — Необходима система фактчекинга постов пользователей, причем на базе алгоритма: сличать сведения в почте, сводку информагентства с сообщением пользователей. Надо чтобы появлялась отметка «частично ложная информация» — она должна быть чем-то подтверждена. Простой человек не способен проверить новость, журналисты не успевают с проверкой фактов. Власть только сейчас активно включилась, и надо подтягивать регионы к этой работе. Только оперативная реакция на негатив в сетях дает результат».

Напомним, в России распространение фейков о коронавирусе попадает под действие закона о недостоверной информации. Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в сердцах предложил временно ввести смертную казнь за распространение ложных новостей о коронавирусе, но наказание пока ограничивается штрафом. За фальшивые панические слухи, создающие угрозу беспорядков, причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, их «переносчики» наказываются штрафом (для граждан) до 100 000 рублей, за повторное или неоднократное распространение — штрафом до 300 000 рублей. Максимальный штраф может достичь 1,5 млн рублей.

Под фейком подразумевается недостоверная общественно значимая информация, выдаваемая за правду. Среда распространения: ресурсы Интернета, форумы, чаты, комментарии, социальные сети и мессенджеры.

«Наказание довольно невразумляющее, — считает Александр Малькевич. — От 30 тысяч до 100 тысяч рублей для граждан. Про сознательные провокации там вообще речи не идет».

23 марта председатель Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что ответственность за фейки в период пандемии коронавируса может быть ужесточена вплоть до уголовной.

Основные фейки про коронавирус, заполнившие российские мессенджеры и соцсети

1. Город (города) будут опылять в ночи с вертолетов санитайзером. Закройте двери и не выходите на улицу.

2. Войска готовятся войти в города для карантина (для убедительности прикладываются фото с передислокацией на учения или подготовки к параду).

3. Москву (другие города) вот-вот (в следующие дни) закроют на полный карантин.

4. По квартирам ходят люди в защитных костюмах и под предлогом обработки помещений обворовывают квартиры (к слову, это действительно бывает правдой, берегитесь мошенников. О проведении настоящих санитарных мер всегда можно узнать в вашем ЖЭК).

5. Из городов фурами вывозят трупы (в деле якобы замешаны фуры «Магнита», «Дикси», «Пятерочки», даже машины «Сбербанка»).

6. В Польше врач покончил с собой из-за коронавируса.

7. Мастурбация спасает от коронавируса, повышая иммунитет после оргазма.

8. Продуктов не хватит на всех, срочно покупайте гречку.

9. ВОЗ готовит запись на вакцину, и надо заплатить 20 евро, чтобы получить свою первым (соответствующие письма рассылают мошенники, будьте осторожны и проверяйте русскоязычную версию сайта ВОЗ).

10. В стране (городе) уже тысячи зараженных, а погибших якобы тайно сжигают.

11. Водка лечит от коронавируса (студенты некоторых вузов даже распространяли поддельное шуточное решение ректора о выделении алкоголя для дезинфекции общежитий).

12. ООН введет карантинные войска в РФ при уровне заболевших в 10 тысяч человек, поэтому власть скрывает реальное количество (уверены, ООН очень удивится этому слуху).

13. Таксисты и курьеры (мигранты) ищут на помойках и продают использованные маски.

14. Коронавирус выдуман, чтобы обеспечить голосование по конституции (впрочем, нам больше нравится фейк о том, что у русских есть специальный иммунитет к заразе: «Это наш грипп!»).

15. Вакцину будут испытывать на заключенных оппозиционерах.

16. Тела умерших вскрывают для проверки на «корону» (в спорных случаях вскрытие действительно делается: так удалось установить, что пожилая женщина с диагнозом «коронавирус» скончалась из-за отрыва тромба. Именно поэтому в России до сих пор значится 0 жертв COVID-19).

Не воспринимайте слухи всерьез и будьте здоровы!