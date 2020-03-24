Бездействие Гудкова стало причиной приостановки работы «Партии перемен» по решению суда

Верховный суд России в полном объеме удовлетворил иск министерства юстиции к партии оппозиционера Дмитрия Гудкова «Гражданская инициатива», известной также как Партия перемен. Деятельность партии будет приостановлена минимум на три месяца.

Поводом для судебного разбирательства стали многочисленные нарушения, выявленные Минюстом в 2018 году в рамках плановой документарной проверки. В соответствии с действующим законодательством, руководству «Гражданской инициативы» сообщили о выявленных недочетах и предписали их устранить, на это партии дали год.

Срок истек в октябре 2019 года, но к тому моменту ни одно из нарушений исправлено не было. Реальные попытки исправить ситуацию партия предприняла только после того, как стало известно, что Минюст обратился в суд с требованием приостановить работу партии. Но в столь сжатые сроки устранить все выявленные ошибки оппозиционеры не смогли.

Представители Минюста отметили, что иск хорошо стимулировал работу партийцев, поэтому считают, что приостановка работы «Гражданской инициативы» пойдет ей на пользу и начатая работа по исправлению нарушений будет доведена до конца.

Однако не стоит исключать, что Гудков намеренно затянул выполнение предписаний Минюста, вынуждая власти применить меры к его партии. Это позволит ему заявить о притеснениях со стороны действующего правительства.

В пользу этой версии говорит тот факт, что единственное знаковое событие, которым запомнилась россиянам «Гражданская инициатива», — это выдвижение на президентских выборах 2018 года Ксении Собчак. После окончания выборов Собчак фактически отстранилась от партии. На летнем съезде 2018 года председателем партии был избран Гудков, хотя изначально планировалось организовать сопредседательство. Минюст выявил нарушения при проведении именно этого съезда. А в 2019 году Собчак и вовсе прекратила финансирование «Гражданской инициативы» из-за конфликта с политсоветом.

Таким образом, партия Гудкова на 2019 год оказалась попросту бесполезна. За семь лет она не добилась никаких политических успехов, лишилась союзников и перспектив. В сложившейся ситуации оппозиционеру было бы логично распустить бесполезную партию, на финансирование которой требуется минимум 700 тысяч рублей в месяц. Но тем сам он бы признал и собственное поражение как политика.

А если он добьется того, что «Гражданская инициатива» будет ликвидирована Минюстом, то это позволит ему заявлять, что партия была ликвидирована якобы по политическим мотивам. Следовательно, стоит ожидать, что в ближайшие три месяца оппозиционеры не предпримут реальных попыток навести порядок в партийной документации.