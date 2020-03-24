Дочь Успенской задумалась о новом имени после скандала с матерью

Москва, 24 марта. Единственная дочь певицы Любови Успенской, 31-летняя Татьяна Плаксина, заявила, что хочет сменить имя. Об этом дочь звезды рассказала во время общения с подписчиками в социальной сети.

По словам девушки, ее не устраивает имя, указанное в паспорте. Как пишет издание Sobesednik.ru, когда Плаксина собирается сменить имя в паспорте, неизвестно. Не исключено, что такое решение она приняла после скандала с матерью. Сейчас Татьяна использует псевдоним Пача Тати, что переводится как «дочь Земли». По данным средств массовой информации, это имя ей якобы дал некий шаман.

В феврале Успенская пожаловалась на травлю после конфликта со своей дочерью Татьяной Плаксиной, из-за которого та уехала за границу.

Ранее в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ Плаксина рассказала, что мать издевалась над ней. Певица отвергла все обвинения, сославшись на то, что психическое здоровье ее дочери «пошатнулось». В своем Instagram Успенская сообщила, что после этого случая «продажные журналисты» пытаются «разрушить ее семью».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что адвокат Александр Бенхин заявил о «диагнозе» Татьяны Плаксиной, которая, по его словам «пережила травму» и теперь ее поступки нужно рассматривать лишь через призму этого «состояния».

Напомним, зрителей возмутила внешность и навыки устной речи певицы Успенской. Знаменитая певица и «Королева шансона» Любовь Успенская дала интервью журналисту Дмитрию Гордону.