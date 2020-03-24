Фитнес-клубы и бассейны в Петербурге временно приостанавливают работу из-за коронавируса

Санкт-Петербург, 24 марта. Фитнес-клубы и плавательные бассейны в Санкт-Петербурге временно приостанавливают работу из-за распространения коронавирусной инфекции.

Временное ограничение вступит в силу с 26 марта. Соответствующий документ подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Решение принято на основании предписания Главного государственного санитарного врача по городу.

Посещать спортзалы смогут только профессиональные спортсмены и члены спортивных сборных РФ. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты.

Власти РФ предпринимают все меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 24 марта заявил, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, которые были приняты ранее.