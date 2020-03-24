На Украине потерялись 750 тысяч тестов на коронавирус

Киев, 24 марта. Регионы Украины недополучили 750 тысяч тестов на коронавирус, которые были доставлены в Киев из китайского Гуанчжоу. Об этом сообщил депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский.

Парламентарий обвинил пиарщиков «Слуги народа» в том, что они попытались переложить ответственность за казус на региональные элиты. Он также подчеркнул, что имеющихся на данный момент тестов хватит всего на несколько дней.

«Медийщики ОП (Офиса президента. — Прим.), очевидно уверенные в своей гениальности, начали раскачивать тему, что сейчас вся региональная элита — губернаторы, начальники полиции и СБУ — немедленно расхватают прибывшие ночью тесты для себя и своих знакомых», — написал Дубинский в своем блоге.

По его словам, в офисе президента даже составляются соответствующие списки. Таким образом действующая власть пытается отвлечь внимание от того, что тестов на Украину прибыло «ничтожно мало».

«Что по пути куда-то исчезло 750 тысяч тестов и что каждая область получила лишь жалкие крохи от потребностей, которых хватит только на несколько дней», — пояснил депутат Рады.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам страны, в котором пообещал поставки из Китая десяти миллионов тестов из Китая, «которые будут распределены по всем уголкам Украины».