Минздрав РФ прокомментировал рекомендацию ВОЗ по лечению от коронавируса

Москва, 24 марта. Министерство здравоохранения РФ поддержало рекомендацию Всемирной организации здравоохранения принимать ибупрофен и парацетамол в случае заражения коронавирусом.

«Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом и здесь мы солидарны со ВОЗ. Самое главное для пациентов — строгое следования рекомендациям врача», — отметила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.

В то же время она обратила внимание на то, что принимать тот или иной препарат можно только в случае предписания со стороны врача.

Напомним, что изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала принимать парацетамол, но воздержаться от приема ибупрофена. Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер тогда заявил, что специалисты еще не до конца изучили воздействие данного препарата на организм зараженного коронавирусом человека. Однако 19 марта ВОЗ сообщила, что ибупрофен все же можно применять при заражении CONVID-19.

Отметим при этом, что китайские врачи советуют применять японское лекарство «Фавипиравир» (также продается под названием «Авиган». По их словам, он значительно ускоряет восстановление заболевших пациентов.

Первая вспышка коронавирусной инфекции произошла в Китае в декабре прошлого гола. За несколько месяцев болезнь распространилась по всему миру. На сегодняшний день основными очагами являются Китай, Иран, Италия, Испания, Германия и США. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии. По словам специалистов, вакцина от коронавируса будет разработана примерно через 11 месяцев.