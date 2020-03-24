Париж, 24 марта. Камерунский джазовый саксофонист Ману Дибанго скончался во Франции от коронавируса. Об этом сообщили родственники музыканта.

Дибанго был госпитализирован в одну из больниц в пригороде Парижа, где у него был диагностирован коронавирус. Дибанго скончался 24 марта в возрасте 86 лет. Похороны музыканта состоятся в ближайшие дни.

«С глубокой грустью мы сообщаем о смерти Ману Дибанго, которая произошла 24 марта 2020 года», — сообщили родственники артиста.

Ману Дибанго являлся известный камерунский джазовым саксофонистом. Он получил широкую популярность благодаря композиции Soul Makossa, которая была выпущена в 1972 году.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных новым вирусом во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусом. 17 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.