Журавко предрек Украине гуманитарную катастрофу на фоне пандемии коронавируса

На Украине арестовали груз с 21 тыс. медицинских масок, который предназначался для экспорта в Израиль, несмотря на запрет властей на вывоз данной продукции. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко уверен, что стране грозит самая настоящая гуманитарная катастрофа, если не будет наведен порядок.

Как сообщил портал Liga.net, прокуратура арестовала груз с медицинскими масками для Израиля. Груз оценивается в более 1 млн гривен. По версии следствия, в контрабанде были задействованы работники «одного частного предприятия».

Алексей Журавко назвал ситуацию «бесчеловечностью и самым настоящим цинизмом».

«На Украине денег нет, люди как могут, так и выживают. Поэтому все равно, пострадает где-то сто человек или миллион. И так 15 тысяч украинцев [в Донбассе] легко отдали на съедение войны, вурдалакам и убийцам прежнего режима Петра Порошенко. Пошло полное расчеловечивание во всех смыслах этого слова. Украина заражена дьяволизмом», — заверил Журавко в комментарии Федеральному агентству новостей.

Экс-депутат Рады рассказал, какими последствиями грозит политический и экономический кризис из-за коронавируса населению страны.

«В ближайшее время будет страшная гуманитарная катастрофа на Украине, если не будет наведен порядок. Однако во власти — убийцы, правоохранители — бандиты, в прокуратуре — полнейший бардак. Я не удивлюсь, если гуманитарную помощь, которая пришла из Китая, всю раскрадут», — пояснил собеседник ФАН.

При этом украинские власти создали ажиотаж и панику из-за неспособности контролировать распространение COVID-19 на Украине, чем вызвали агрессию среди народа, говорит Журавко.

«Только жалко, что эта агрессия не направлена против настоящих бандитов, которые сегодня находятся во власти. Жаль, что население Украины вымещает свою злость на собратьях», — добавил политик.

Ранее президент страны Владимир Зеленский записал видеообращение к гражданам, в котором пообещал закупить 10 миллионов тестов из Китая для жителей «всех уголков Украины». Позже выяснилось, что регионы недополучили эти тесты на коронавирус.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса SARS-CoV-2 во всем мире.