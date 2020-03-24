Президент Абхазии рассказал о своем состоянии после пневмонии

Сухум, 24 марта. Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал о состоянии своего здоровья после перенесенного заболевания. По словам главы государства, он чувствует себя хорошо.

«Чувствую себя хорошо. Состояние здоровья удовлетворительное», — рассказал Бжания на брифинге.

Бжания был доставлен в больницу Сочи и введен в медикаментозную кому. Затем его перевели в краевую клиническую больницу Краснодара. Врачи диагностировали у него двухстороннюю полисегментарную пневмонию. Источник в медицинских кругах Краснодарского края сообщил, что кандидат в президенты Абхазии мог быть отравлен.

Выборы президент Абхазии прошли 22 марта. Бжания победил на выборах, набрав 56,5% голосов.