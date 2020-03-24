Политолог Маслов рассказал об эффективных мерах борьбы с коронавирусом в Китае

Москва, 24 марта. Китай очень быстро опустил «железный занавес» над территориями, где были зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. Об этом рассказал руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.
Он подробно объяснил, какие меры позволили КНР эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
«Очевидно, что первый период китайцы пропустили, и, понимая, что развивается какая-то инфекция, не начали бить тревогу, но когда, приблизительно 8 января, стало понятно, что речь идет об очень серьезном заболевании, Китай начал вводить карантинные меры», — рассказал Алексей Маслов во время видеоинтервью «Парламентской газете».
По его словам, очень быстрая реакция на события — это первое, что помогло властям КНР справиться с инфекцией. Маслов пояснил, что «реакция обусловлена тем, что в Китае есть хорошо отстроенная централизованная система управления».
Также, как считает Алексей Маслов, важно и то, что власти КНР полностью заблокировали Ухань и делали все возможное для того, чтобы люди соблюдали карантин. По его словам, еще одни фактором, который позволил справиться с распространением коронавируса, стало максимальное обеспечение населения всем необходимым. В частности, был заметно ускорен Интернет, а студенты и учащиеся школ были обеспечены доставкой продуктов питания.
«Моментально заработала система снабжения. <…> Еще один важный момент: у Китая огромная финансово-экономическая подушка безопасности. Китай смог сразу централизованно направить средства в пострадавшие регионы», — заметил Маслов.
Также важно, по словам эксперта, что власти КНР гарантировали выплату стандартной зарплаты служащим, которые не могли посещать рабочие места. Также был организован возврат страховых взносов мелкого и частного бизнеса, который к тому же освободили от НДС. Такие меры не позволили «захлопнуться» внутреннему рынку. Алексей Маслов добавил, что активную работу в Китае вели и над развенчиванием мифов и вейков о коронавирусе.