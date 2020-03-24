Политолог Маслов рассказал об эффективных мерах борьбы с коронавирусом в Китае

Москва, 24 марта. Китай очень быстро опустил «железный занавес» над территориями, где были зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. Об этом рассказал руководитель Школы востоковедения, профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Он подробно объяснил, какие меры позволили КНР эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Очевидно, что первый период китайцы пропустили, и, понимая, что развивается какая-то инфекция, не начали бить тревогу, но когда, приблизительно 8 января, стало понятно, что речь идет об очень серьезном заболевании, Китай начал вводить карантинные меры», — рассказал Алексей Маслов во время видеоинтервью «Парламентской газете».

По его словам, очень быстрая реакция на события — это первое, что помогло властям КНР справиться с инфекцией. Маслов пояснил, что «реакция обусловлена тем, что в Китае есть хорошо отстроенная централизованная система управления».

Также, как считает Алексей Маслов, важно и то, что власти КНР полностью заблокировали Ухань и делали все возможное для того, чтобы люди соблюдали карантин. По его словам, еще одни фактором, который позволил справиться с распространением коронавируса, стало максимальное обеспечение населения всем необходимым. В частности, был заметно ускорен Интернет, а студенты и учащиеся школ были обеспечены доставкой продуктов питания.