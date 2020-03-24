Путин планирует осмотреть с вертолета новую больницу для пациентов с коронавирусом

Москва, 24 марта. Президент РФ Владимир Путин планирует осмотреть новую больницу, которую строят в Коммунарке для заразившихся коронавирусом. Об этом глава государства сообщил во время оперативного совещания, которое провел в своей подмосковной резиденции с вице-премьером Татьяной Голиковой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Давайте поедем и посмотрим, как там реально в Коммунарке», — предложил Путин.

«Я приглашаю, когда мы достроим эту больничку новую, на вертолетике слетаем», — ответил Собянин.

Напомним, о строительстве новой больницы мэр Москвы сообщил 10 марта. Он подчеркнул, что в больницах размещают пациентов с подтвержденным диагнозом, однако необходимо создать учреждение, куда будут госпитализировать контактировавших с инфицированными при наличии симптомов. Новая больница станет дополнением к действующему стационару в Коммунарке и к инфекционной больнице №1.

Собянин пообещал, что строительство завершится в кратчайшие сроки. Он также заверил москвичей, что больница не будет представлять никакой опасности для людей.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце декабря. Постепенно заболевание распространилось по всему миру, а 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-19. По последним данным, в РФ количество случаев заражения коронавирусом составило 495, выздоровели 22 человека.

Ранее политолог Сергей Марков рассказал о доказательствах, подтверждающих версию о том, что коронавирус был разработан в США и завезен на территорию Китая. Он сообщил, что китайцы нашли банки с пометкой «Бактериологическая опасность» в бывшем консульстве США в Ухани.