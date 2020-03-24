Соловьев призвал подать в суд на коронавирус

Москва, 24 марта. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале «Россия-1» пошутил, призвав подать в суд на коронавирус.

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников, отметил, что коронавирусная инфекция сделала нас людьми, поскольку инфекции все равно на статус человека.

«Теперь мы стали обществом человеческим. Мы помогаем итальянцам, кто думает про НАТО… Кто об этом думает? Мы все стали людьми, и мы все стали равными», — подчеркнул главный врач городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича.

Доктор Мясников отметил, что «мы едины — черные, белые, китайцы, кто угодно».

Однако Соловьев не согласился с гостем, отметив, что вирус поражает либо мужчин, либо женщин.

«Я считаю, что на этот вирус надо, чтобы подали в суд», — сказал ведущий, имея в виду, что инфекция «нарушает» права разных трансгендеров и десятков придуманных гендеров человека.

Соловьев констатировал, что от инфекции страдают либо мужчины, либо женщины, и ни в какую другую категорию вирус не попадает.

«Столько боролись за права, придумали гендеров штук 54, а все равно [заболевает] либо мужчина, либо женщина», — отметил журналист.

Другая гость программы — директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович — добавила в шутку, что также во всем «виноваты» хромосомы.