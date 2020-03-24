В Москве на лечение каждого пациента с коронавирусом выделят до 200 тыс. рублей

Москва, 24 марта. Московский городской фонд обязательного медицинского страхования вводит три новых тарифа на оплату медицинских услуг, необходимых для лечения коронавирусной инфекции у детей и взрослых в городских стационарах. Об этом рассказала заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Отмечается, что лечение пациентов с опасной инфекцией проводится за счет денег городского фонда обязательного медицинского страхования. Властями был определен специальный тариф в расчете на одного человека. Стоимость лечения от коронавируса в Москве составит до 200 тысяч рублей для взрослых и детей.

Как пишет «Интерфакс», при этом сумма может достигать 205,2 тысячи рублей для детей, если в больнице совместно с ребенком пребывает родитель или законный представитель несовершеннолетнего.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик коронавируса в России удастся сгладить из-за мер, которые были приняты ранее.

Российский президент Владимир Путин 24 марта собрал совещание для обсуждения ситуации с коронавирусной инфекцией. Сергей Собянин заметил, что динамика развития инфекции высокая. По словам мэра Москвы, из-за рубежа в Россию за последние 10 дней прибыл один миллион граждан.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. Главные симптомы — сдавленность в груди, высокая температура, сухой кашель. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России принимаются превентивные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, однако ситуация постоянно меняется. По его словам, «предстоит тщательно взвесить ситуацию в зависимости от того, как она будет развиваться». 23 марта состоялось заседание президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила усилить административную ответственность за нарушение правил карантина. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал эту инициативу.