Москва, 24 марта. Центральный банк Российской Федерации разъяснил свою рекомендацию кредитным организациям об ограничении выдачи наличных в банкоматах, которые обладают функцией приема банкнот.

В ведомстве отметили, что рекомендации касаются исключительно аппаратов, которые работают в режиме рециркуляции. Банкоматы продолжат свою работу, однако не будут выдавать банкноты, которые были внесены в течение дня клиентами. В ЦБ подчеркнули, что необходимо дезинфицировать все поступающие через банкоматы купюры, а также сами аппараты в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции.

«Рекомендовано отключить лишь режим рециркуляции. Возможность выдачи и приема наличных сохранится. Традиционных банкоматов, работающих только на выдачу или только на прием наличных (их доля порядка 75%), этот пункт рекомендаций не касается», — пояснили в ЦБ.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 330 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 16 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.

В России зарегистрировано 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 17 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, погибших нет.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.