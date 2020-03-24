Американский ученый признал провал США в борьбе с коронавирусом на фоне России и КНР

Америка «провалила тест» на коронавирус, и теперь ей нужно учиться у Китая и России, как сдерживать распространение пандемии COVID-19. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей заявил американский ученый-антрополог, профессор Деннис Этлер.

«В городе Санта-Круз, где я живу в Калифорнии, люди старшего поколения должны находиться дома, — рассказал Этлер. — Ситуация вышла из-под контроля, особенно здесь, в США. Китай же, наоборот, сумел «схватить быка за рога» и прижать его к земле. По тем новостям, что я получаю, производство в Китае возвращается к своим исходным объемам и составляет уже 90–99% от обычных значений. Даже малый и средний бизнес у них почти восстановился. Китай сейчас стал «лучом света» в мире, чего не скажешь про другие страны».

Россия же применила необходимые меры, чтобы предотвратить активное распространение коронавируса, отмечает эксперт.

«То, что сделала Россия, могли бы сделать США, но все произошло иначе! Теперь нам приходится «бежать за уходящим поездом» — как и всему миру, особенно Великобритании и ЕС. Они сидели сложа руки, насвистывали веселую мелодию и наблюдали за той сложной ситуацией, в которой оказался Китай. А сейчас они сами оказались в таком же положении», — констатировал американский профессор.

Сложившаяся ситуация выглядит как откровенная ирония, отмечает Этлер. Западные санкции, наложенные на Россию, в итоге обернулись ей на пользу, что оказалось полной неожиданностью для США. Это привело к тому, что Россия сегодня способна гораздо лучше контролировать ситуацию, чем если бы страна продолжала быть интегрированной в западный мир.

«В противном случае Россия оказалась бы в той же тарелке, что и остальная Европа, — уверен собеседник ФАН. — Пойдя на сближение с Пекином, Москва выбрала правильный путь, насколько я вижу. Солнце встает на Востоке, а на Западе наблюдается закат».

По словам эксперта, китайские власти и медики быстро накопили бесценный опыт по выявлению, изоляции и лечению заболевших коронавирусом и теперь полностью готовы к любому развитию событий.

«Сейчас много спекуляций на тему, что должна быть вторая волна заражений и т. д., — отмечает профессор. — Но после всего опыта, который он накопил, сражаясь с коронавирусом на передовой, Китай точно знает, что нужно сделать, чтобы не допустить возвращения инфекции».

КНР, в отличие от США и европейских стран, имеет все необходимое оборудование и расходные материалы собственного производства, чтобы остановить COVID-19, уверен Деннис Этлер.

«А сейчас Китай поставляет всему миру ресурсы — тем, кто в них остро нуждается, — подчеркнул эксперт. — Они отправляют лекарства, своих медиков, своих лучших людей, которые будут бороться с коронавирусом. Это прекрасный пример для всего мира! В то время как США зализывают свои раны, Китай уже поднялся и идет помогать остальным. Штаты больше никого не спасают, как это показывают в голливудских фильмах. Это делает Китай, что не удивительно».

Несмотря на то, что за последние два месяца Поднебесная прошла через «коронавирусный ад», другие страны в это время лишь вступали в тайные переговоры между собой и бесконечно критиковали шаги Пекина, говорит собеседник ФАН. В то же время действия американских властей, которые оказались не способны контролировать вспышку смертельно опасного заболевания, не вызывают ничего кроме справедливой критики.

«В Белом доме сидят настоящие глупцы! — возмущенно продолжает профессор. — Британские министры, министры в ЕС — вот кто самые настоящие тупицы! Они сами не понимают, где сейчас оказались. Вашингтон не может никому помочь, он не в силах помочь даже собственному народу. Все, на что он способен, — это обворовать других!»

По сообщениям западных СМИ, ВВС США на прошлой неделе в ходе тайной спецоперации вывезли из Италии порядка 500 000 тестов на коронавирус, чтобы восполнить их острую нехватку в госпиталях в США.

По последним данным, Соединенные Штаты стали третьими в мире по количеству больных коронавирусом нового типа. По числу носителей SARS-CoV-2 государство уступает лишь Китаю, ставшему очагом распространения инфекции, и Италии, которая сегодня является лидером по числу заболевших в Европе.

На фоне пандемии COVID-19 и бессилия властей в США стремительно растут объемы продаж огнестрельного оружия. В некоторых оружейных магазинах выручка увеличилась на 300%. В попытках предотвратить вспышку коронавируса в исправительных учреждениях Нью-Йорка, Калифорнии и Техаса освобождают тысячи заключенных. В то же время полиция США вынуждена сокращать число выездов на происшествия и проводимых операций, что привело к всплеску грабежей и мародерств.

Главный хирург США доктор Джером Адамс прогнозирует ухудшение ситуации в стране с заболеваемостью коронавирусом нового типа в течение недели.

21 марта президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте предложил оказать всемерную и оперативную помощь в борьбе с коронавирусом. 23 марта первые самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ доставили на Апеннинский полуостров около ста российских специалистов, включая военных вирусологов, эпидемиологов и военнослужащих Войск РХБЗ, а также технику и имущество.